Білоруська опозиціонерка висловилася щодо зустрічі із Зеленським і Байденом

«Найбільша перешкода до планованої зустрічі зараз – це пандемія коронавірусу» – Тіхановська

Тіхановська планує зустрічі з Зеленським та Байденом

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська планує зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом. Про це вона сказала під час відеоефіру, запис якого опубліковано на Youtube-каналі білоруської опозиціонерки.

«Така зустріч (з президентом України) зараз обговорюється, і зрозуміло, ситуація в Україні – там зараз не все добре. Але ми всіляко сприяємо тому, щоб зустріч відбулася», – сказала Тіхановська.

На питання про можливу зустріч з американським лідером вона заявила, що «ми з Вашингтоном на зв’язку», проте найбільша перешкода до планованої зустрічі зараз – це пандемія коронавірусу.

«Ми на постійній основі з послом (США) в Білорусі Джулією Фішер, вона розповідає нам останні новини, як просуваються справи», – додала політик.

Відзначимо, що в березні Тіхановська вже виявляла бажання зустрітися з Байденом і тоді заявила, що є надія на «організацію візиту до Вашингтона».

У Білорусі з 9 серпня минулого року проходять масові акції протесту. Тоді відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, зі значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. Зараз тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 18 березня, Місії Євросоюзу і США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримали пропозицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією за міжнародного посередництва.

Раніше Світлана Тіхановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

До слова, три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.

Як повідомлялося, лідер опозиційної білоруської партії затриманий напередодні Дня Волі.