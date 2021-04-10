Путін готується до війни? У Росії шукають кладовища для термінового захоронення «військових трупів»

У Росії шукають кладовища для захоронення трупів під час війни

На території Череповця виділили земельну ділянку, призначену спеціально для захоронення трупів під час війни

Місцева мерія російського міста Череповець прийняла постанову «Про організацію термінового захоронення трупів у воєнний час».

Документ опублікований на офіційному сайті мерії Череповця.

Для загиблих під час війни виділено величезну ділянку, що прилягає до території міського цвинтаря.

Зазначається, що на цій землі можна розмістити не менше тисячі тіл, загиблих на війні. Деяким департаментам будуть доступні додаткові повноваження, які будуть потрібні для поховання загиблих.

«Центр з захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій» і УМВС РФ в Череповці спільно з «Відділом організації медичної допомоги по місту Череповцю» проводитимуть документальне оформлення виявлених трупів, організовувати їх ідентифікацію, впізнання, оформляти документи по факту і місця виявлення трупа. Санітарні функції буде здійснювати Росспоживнагляд, обробку і поховання - Департамент ЖКГ», – йдеться у постанові.

Інформація з сайту мерії Череповця

Новина викликала широкий резонанс в ЗМІ. У мерії Череповця прокоментували цю новину.

«У кожному місті є нормативні документи, які регламентують дії в умовах природних або техногенних надзвичайних ситуацій, в тому числі, і під час військових дій. Виконання постанови зовсім не означає, що ми готуємося до військових дій», - сказано в офіційному коментарі мерії Череповця.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.