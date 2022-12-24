Військова адміністрація показала центр Херсона після обстрілу РФ

Росіяни, як і в попередні рази, цілеспрямовано вдарили по мирних людях

Під час обстрілу Херсона 24 грудня російські терористи вдарили виключно по цивільних об’єктах. Під ворожим вогнем опинилися ринок, торговий центр, житлові та адміністративні будинки.

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Ворог цілеспрямовано бив туди, де було найбільше мирних жителів. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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За словами голови ОВА, навіть поряд із місцями обстрілів немає військових об'єктів. Росіяни, як і в попередні рази, цілеспрямовано вдарили по мирних людях.

Наразі відомо, що терористичний удар окупантів забрав життя 7 людей. Ще 58 херсонців отримали поранення, з них 18 перебувають у важкому стані. Лікарі борються за життя постраждалих.

«Правоохоронці вже розслідують цей терористичний акт. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. І кожен нелюд, який віддав цей злочинний наказ та виконав його, буде притягнутий до відповідальності», – повідомили в ОВА.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий теракт, який влаштувала Росія проти мирних жителів Херсона. Глава держави показав фотографії із загиблими, зазначивши, що світ має бачити, яким злом є Росія.

Нагадаємо, Херсон близько 11:00 години 24 грудня обстріляли з реактивних систем залпового вогню. У результаті удару зайнялися 6 легкових автомобілів.