Військова допомога з Естонії прибула в Україну (фото)

Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті

Українські військові проводять випробування бронетранспортерів на полігоні біля Києва

В Україну прибули безпілотні гусеничні бронетранспортери THeMIS, виготовлені естонським оборонним підприємством Milrem Robotics. Про це повідомляє Delfi.

На оприлюднених фото видно, як військові українського медичного батальйону проводять випробування бронетранспортерів на полігоні біля Києва.

Українці назвали машину, яка являє собою гусеничну гібридну модульну піхотну систему, «Журавель».

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Milrem описує THeMIS як пристрій, який допомагає скоротити кількість людей на фронті. Його можна використовувати як транспортну і як бойову машину – відвозити поранених, а також підвозити боєприпаси.

Такі бронетранспортери розвивають швидкість до 20 км на годину і можуть нести на собі 750 кг. Відомо, що ціна гусеничної машини починається від 300 тис. євро.

Також повідомляється, що 11 країн взяли на озброєння зброю THeMIS, в тому числі США, Великобританія і Німеччина.

Як повідомлялося, уряд Естонії ухвалив новий пакет військової допомоги Україні. Збройні сили отримають міномети та протитанкові засоби. Також Естонія закликає тримати Росію в ізоляції до повної деокупації України.