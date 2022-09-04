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Естонія закликає тримати Росію в ізоляції до повної деокупації України

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Естонія закликає тримати Росію в ізоляції до повної деокупації України
Естонія вважає, що світ повинен тримати росію в ізоляції
Фото з відкритих джерел

Естонія закликає тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України

Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала тримати Росію в ізоляції до повної деокупації територій України, повідомляє видання ERR.

«Я з початку війни закликала обмежити доходи Росії від продажу енергоносіїв, оскільки коштом цього Кремль підтримує свою військову промисловість», – заявила Каллас.

У Берліні Каллас зустрілася зі своїми латвійським та литовським колегами Кріш'янісом Каріньшем та Інгрідою Шимоніте.

Учасники зустрічі зазначили, що Путін сподівається, що Захід першим втратить терпіння та буде готовий піти на поступки.

«Ми не дозволимо цьому статися. Поки Україна не відтіснить Росію зі своєї території, вільний світ має продовжувати ізолювати Росію та посилювати санкції», – сказала Каллас.

«Рішення G7 запровадити ціновий ліміт на російську нафту – дуже важливий крок, він скоротить можливості Росії використовувати енергозброю проти нас і посилить вплив санкцій ЄС. Чим більше країн приєднається до угоди про ціновий ліміт, тим ефективнішою вона буде», – додала Каллас.

Вона вважає, що ЄС слід швидко перейти до питання про наступний, потужніший пакет санкцій, а потік туристів із Росії має суттєво скоротитися.

«Ми продовжуємо спільно працювати над загальноєвропейським вирішенням цього питання та чекаємо від Єврокомісії відповідних рекомендацій», – повідомила Каллас.

Нагадаємо, раніше Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України.

Влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. 

Зауважимо, що з 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна в'їжджати за шенгенською візою, виданою республікою.

Раніше повідомлялося, що в Естонії поліція зняла з поїзда російських пропагандистів. Країна анулювала візи російським журналістам та заборонила в'їзд до ЄС на три роки.

Теги: росія Естонія війна

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