Військова допомога Німеччини: Резніков анонсував хороші новини

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Про це український міністр повідомив у своєму Twitter.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку України та додав, що українцям варто «чекати на гарні новини».

«Провів плідну онлайн-зустріч зі своєю колегою міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну підтримку України. Невдовзі чекаємо на гарні новини», – написав міністр.

I had a fruitful VTC meeting with my colleague DefMin Christine Lambrecht.We discussed the provision of armament to that will strengthen our defence capabilities. Thanks to our partners for the steadfast commitment to support .We’re waiting for good news soon ???? pic.twitter.com/l90tCu8KXs