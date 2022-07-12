Військова допомога Німеччини: Резніков анонсував хороші новини

На онлайн-зустрічі міністри обговорили надання озброєння, яке зміцнить обороноздатність України

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Про це український міністр повідомив у своєму Twitter.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку України та додав, що українцям варто «чекати на гарні новини».

«Провів плідну онлайн-зустріч зі своєю колегою міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну підтримку України. Невдовзі чекаємо на гарні новини», – написав міністр.

I had a fruitful VTC meeting with my colleague DefMin Christine Lambrecht.We discussed the provision of armament to that will strengthen our defence capabilities. Thanks to our partners for the steadfast commitment to support .We’re waiting for good news soon ???? pic.twitter.com/l90tCu8KXs — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2022

Нагадаємо, як повідомили раніше ЗМІ, уряд Німеччини висловили впевненість, що найближчими місяцями країна зможе доставити для Києва велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки Gepard. Після кількох тижнів зусиль спільно з міністерством оборони Норвегії вдалося знайти виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи оборони. Постачання боєприпасів раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів.

У квітні стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

Також повідомлялося, що Бразилія надасть 300 тис. снарядів для Gepard.

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