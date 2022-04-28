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    Військова допомога Україні. Генсек НАТО зробив важливу заяву

    Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії - Військова допомога Україні. Генсек НАТО зробив важливу заяву
    Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії
    фото з відкритих джерел

    Столтенберг не виключає, що війна в Україні затягнеться на роки

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Київ, що НАТО готове підтримувати Україну у війні проти Росії протягом багатьох років, включаючи допомогу у переході від озброєнь радянських часів до сучасних західних озброєнь і систем. Про це пише Reuters.

    «Ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Є висока ймовірність того, що ця війна затягнеться і триватиме місяці й роки», – сказав Столтенберг на молодіжному саміті в Брюсселі.

    Глава НАТО заявив, що Захід продовжуватиме чинити максимальний тиск на президента Росії, щоб він припинив вторгнення в Україну за допомогою санкцій та економічної, а також військової допомоги Києву.

    «Союзники по НАТО готуються надавати підтримку протягом тривалого періоду часу, а також допомагати Україні транзитом, переходом від старого обладнання радянських часів до більш сучасного озброєння та систем за стандартом НАТО, що також потребуватиме додаткової підготовки», – сказав Столтенберг.

    Більшість важкого озброєння, яке країни НАТО надіслали Україні, є радянською зброєю, яка все ще знаходиться на складах східноєвропейських держав-членів НАТО, але Сполучені Штати та деякі інші союзники почали постачати Києву західні гаубиці.

    Столтенберг також наголосив, що Фінляндія і Швеція будуть з радістю прийняті у НАТО.

    Нагадаємо, союзники НАТО заявили про готовність посилити підтримку України, зокрема у військовій сфері.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Військова допомога Україні. Генсек НАТО зробив важливу заяву