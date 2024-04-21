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Військові розповіли, як окупанти використовують бойових дельфінів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Військові розповіли, як окупанти використовують бойових дельфінів
Застосування так званих бойових дельфінів – дуже дороге задоволення, яке може собі дозволити лише вузьке коло країн
фото: Pixabay

Речник Військово-морських сил пояснив, чи можуть бойові дельфіни вбивати людей

Російські окупанти мають до десятка бойових дельфінів. Здебільшого вони призначені для того, щоб виштовхувати на поверхню підводних диверсантів. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

«Застосування так званих бойових дельфінів – насправді дуже дороге задоволення, і дуже вузьке коло країн може собі взагалі таке дозволити. Насправді трошки перебільшений взагалі весь цей кейс в інфопросторі», – зазначив речник.

За його даними, окупанти мають до десятка бойових дельфінів. Цих тварин тренують, як звичайних собак.

«Але вони, мабуть, трошки розумніші за собак. Усе, чому фактично їх навчають – це охорона акваторії. Для них це така сама гра, як для собак. І здебільшого вони призначені для того, щоб просто виштовхати на поверхню підводного диверсанта. Це основний такий функціонал, який на них покладається», – пояснив Плетенчук.

Він зауважив, що дельфіна, звісно, можна озброїти, і він, навіть не розуміючи, що вбиває людину, може її вбити. Проте це дуже специфічна кафедра, для якої потрібні досить фахові спеціалісти. 

«Умови утримання цих тварин так само є досить фінансово непростими. І останнє, що вони зроблять – це повісять на них вибухівку», – наголосив речник.

Нагадаємо, що боєць спецпідрозділу Військово-морських Сил, кулеметник на позивний Нік, розповів, що під час операцій у морі захисників супроводжують дельфіни.

Теги: окупанти війна тварини море

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