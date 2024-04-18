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У Білгороді прогриміли вибухи (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Білгороді прогриміли вибухи (відео)
фото: скріншот з відео

У Білгородському районі внаслідок повітряної атаки нібито з боку ЗСУ в одному приватному домоволодінні пробито дах навісу

Увечері, 17 квітня, у російському Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється, що працювали системи ППО. Про це о 23:22 заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 14 повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Губернатор зазначив, що у Білгородському районі внаслідок повітряної атаки нібито з боку ЗСУ в селі Пуляївка в одному приватному домоволодінні пробито дах навісу та пошкоджено ганок. На місці працюють оперативні служби. ⠀

Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, що ввечері, 17 квітня, у Воронежі, Росія, пролунало декілька вибухів. Внаслідок чого виникла пожежа. Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що нібито силами ППО і засобами РЕБ над Воронежем виявлено і знешкоджено український БПЛА.

Теги: вибух росія війна безпілотник

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