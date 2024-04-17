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Удар по аеродрому у Джанкої: з'явилося ймовірне фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Удар по аеродрому у Джанкої: з'явилося ймовірне фото наслідків
Ймовірні наслідки удару по Джанкою в Криму
фото: Telegram/«Крымский ветер»

З'явились деякі подробиці наслідків удару по летовищу в тимчасово окупованому Джанкої

Внаслідок удару по Джанкою в Криму, ймовірно, могли бути уражені російські пускові установки С-400 та С-300 у районі військового аеродрому 39-го вертолітного полку 4-ї армії повітряно-космічних сил РФ (в/ч 46453). Про це пише «Крымский ветер».

Зокрема, у повідомленні йдеться, що Сили оборони змогли уразити:

  • три пускові установки С-400
  • одна РЛС С-400
  • дві пускові установки С-300
  • склад б/к С-300/400.

Як пише «Крымский ветер», першоджерело заявляє, що удар наносився двома ракетами Mgm-140 Atacms. Другий удар прийшовся по пункту прийому та ремонту військової техніки – в момент удару там знаходились дві ПУ С-300, після чого почалась детонація боєприпасів. Також заявлено про 15 поранених та 22 зниклих безвісти.

Водночас партизанський рух «Атеш» вже з'ясував деякі подробиці про «приліт» у Джанкої.

«Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були завдані вночі на території Джанкойського аеродрому», – йдеться у повідомленні партизанів.

Зокрема, агенти «Атеш» підтверджують детонацію на об'єкті.

«Раніше на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри», – кажуть партизани.

Крім того, за даними партизанів, вдалося вразити новітній комплекс С-400 «з вибухом пускової установки та серйозними пошкодженнями інших машин комплексу».

«Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки», – кажуть у «Атеші».

Нагадаємо,  у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої. Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом.

Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа. Супутник показав шість осередків полум'я, зафіксувавши вогонь на військовому аеродромі в Джанкої та поруч із ним.

До слова, атакований аеродром у тимчасово окупованому Джанкої у Криму є законною ціллю для Сил оборони України. Удари по ньому свідчать, що сезон «бавовни» триває.

Теги: Крим окупанти обстріл аеродром війна

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