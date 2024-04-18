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Атака на Чернігів: Кислиця звернувся до керівництва ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Атака на Чернігів: Кислиця звернувся до керівництва ООН
17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову
фото: ДСНС

Сергій Кислиця зазначив, що атака на Чернігів є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил

Воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності стосовно нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця про це заявив у письмовому зверненні до керівництва ООН.

«У середу, 17 квітня 2024 року, російські війська випустили 3 балістичні ракети «Іскандер» по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури в густонаселеній центральній частині Чернігова, Україна. Внаслідок ракетних ударів РФ загинули щонайменше 17 жителів, поранено щонайменше 78 осіб, у тому числі 3 дітей. Зруйновано 8-поверховий будинок соціальної інфраструктури, пошкоджено 24 житлових будинки, готель, лікарню та вищий навчальний заклад. Рятувальна операція тривала весь день і триватиме до тих пір, поки не буде відома доля всіх людей під завалами», – йдеться у повідомленні.

Атака на Чернігів: Кислиця звернувся до керівництва ООН фото 1

Сергій Кислиця зазначив, що ці атаки є ще одним доказом терористичної природи російських збройних сил.

«Враховуючи постійний і триваючий характер таких атак, а також усвідомлюючи необхідність негайного втручання, я був би вдячний за вашу особисту увагу та повне використання всіх існуючих інструментів у межах повноважень відповідних агентств ООН для боротьби з цими триваючими злочинами Російської Федерації. проти цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні», – написав постійний представник України при ООН.

Кислиця наголосив, що злочин агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російською федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, що зранку 17 квітня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.

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Теги: Чернігів ракетна атака росія окупанти війна Україна ООН Сергій Кислиця

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