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Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий розповів, що на бойові завдання спецпризначенців ВМС супроводжують дельфіни
Кулеметник «Нік» поділився, як тварини допомагають військовим на морі
фото: АрміяInform

Коли на березі чекає кохана, а поряд з катером пливуть дельфіни – це значить, що бійці обов’язково повернуться

Боєць спецпідрозділу Військово-морських Сил, кулеметник на позивний «Нік», розповів, що під час операцій у морі захисників супроводжують тварини. Про це він розказав у інтерв’ю АрміяInform.

Бойові завдання на морі справді виснажують, визнає «Нік». Однак, за його словами, ніщо не зрівняється з відчуттям стрімкого руху катера, поруч з яким обов’язково з’являються чайки та дельфіни.

«Дельфіни – то наші друзі, – каже він. – Вони супроводжують нас практично на кожне бойове завдання, вистрибуючи з-під води поряд із катером.

Коли на березі чекає кохана, а поряд з катером пливуть дельфіни – це значить, що бійці обов’язково повернуться, успішно виконавши завдання».

Серед запорук успішного виконання завдань «Нік» називає насамперед взаємопідтримку побратимів, які кожного разу йдуть на виконання завдання, свідомо ухваливши рішення. За увесь час служби, розповідає він, ніхто жодного разу не відмовлявся від виконання бойового завдання.

«На завдання потрібно йти «на позитиві» – веселими, з жартами, з дружніми підколками. Тоді все пройде добре», – каже він.

Обов’язково також ретельно дбати про техніку і зброю. Якими б утомленими не повернулись бійці після завдання, перше, що вони роблять – доглядають за катером і чистять кулемети, адже від їхньої справності залежить життя.

Раніше повідомлялося, що Україна перехопила ініціативу над ситуацією в Чорному морі. 

Нагадаємо, партизани із руху «Атеш» виявили у Новоросійську судноремонтну верф, на якій ремонтують кораблі Чорноморського флоту РФ. Як повідомляють партизани, окрім ремонту на верфі також виготовляють деталі для кораблів.

Зазначається, що на виявленому об'єкті присутня охорона і відеоспостереження. Територію регулярно відвідують високопоставлені особи.

Повідомляється, що Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada. Згідно з указом Зеленського надалі корвет іменуватимуть – корвет «Гетьман Іван Виговський».

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Теги: тварини корабель Україна охорона партизани

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