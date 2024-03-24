Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
Напередодні кораблі «Ямал» та «Азов» були вражені Силами оборони в тимчасово окупованому Севастополі
Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджені російські великі десантні кораблі (ВДК) «Ямал» та «Азов», які були вражені Силами оборони України в тимчасово окупованому Севастополі. Якщо вони будуть «відмінусовані», то в Чорноморського флоту РФ залишиться лише 3 із 13 таких суден. Про це повідомив в ефірі «Суспільного» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження», – зазначив він, додавши, що наразі триває верифікація пошкоджень.
За словами Плетенчука, втрата двох великих десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.
«Із 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, тоді (у разі серйозних пошкоджень) залишиться лише три», – заявив речник ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим.
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