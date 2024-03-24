Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів

Напередодні кораблі «Ямал» та «Азов» були вражені Силами оборони в тимчасово окупованому Севастополі

Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджені російські великі десантні кораблі (ВДК) «Ямал» та «Азов», які були вражені Силами оборони України в тимчасово окупованому Севастополі. Якщо вони будуть «відмінусовані», то в Чорноморського флоту РФ залишиться лише 3 із 13 таких суден. Про це повідомив в ефірі «Суспільного» речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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«Можемо лише підтвердити, що було вогневе ураження», – зазначив він, додавши, що наразі триває верифікація пошкоджень.

Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ було вражено від початку повномасштабної війни

За словами Плетенчука, втрата двох великих десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

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«Із 13 одиниць, що були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, в строю залишалося лише 5 ВДК, тоді (у разі серйозних пошкоджень) залишиться лише три», – заявив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим.