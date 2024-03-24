Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо

Підбиті «Ямал» та «Азов» могли вмістити до 500 тонн техніки і вантажів

Пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо. Тим часом «Главком» зібрав відомості про підбиті судна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Корабель «Ямал»

«Ямал» – великий десантний корабель проєкту 775. Збудований у Гданську (Польща) у 1987 році, увійшов до складу флоту у 1988 році. На його борту можуть бути встановлені дві здвоєні артилерійські установки АК-725, дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 «Град-М» та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Також на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Великий десантний корабель «Ямал» фото: Чорноморський флот РФ

Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 18 вузлів

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах

Екіпаж: 87 осіб

Розміри корабля

Водотоннажність: 4080 тонн

Довжина: 112,5 метра

Ширина: 15 метрів

Осадка: 3,7 метра

Корабель «Азов»

Корабель «Азов» також збудований у польському Гданську, увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Спочатку мав найменування «БДК-54», а з 2000 року носить найменування «Азов», успадковане від однойменного великого протичовнового корабля Чорноморського флоту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Великий десантний корабель «Азов» фото: Чорноморський флот РФ

На його борту можуть бути встановлені артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 «Град», чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Загалом на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Тактико-технічні характеристики

Швидкість: 18 вузлів

Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах

Екіпаж: 87 осіб

Розміри корабля

Водотоннажність: 4080 тонн

Довжина: 112,5 метра

Ширина: 15 метрів

Осадка: 3,7 метра

Нагадаємо, що, крім кораблів, у тимчасово окупованому Севастополі уражені центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.