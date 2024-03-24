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Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
Великий десантний корабель «Азов»
фото: міноборони РФ

Підбиті «Ямал» та «Азов» могли вмістити до 500 тонн техніки і вантажів

Пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо. Тим часом «Главком» зібрав відомості про підбиті судна.

Корабель «Ямал»

«Ямал» – великий десантний корабель проєкту 775. Збудований у Гданську (Польща) у 1987 році, увійшов до складу флоту у 1988 році. На його борту можуть бути встановлені дві здвоєні артилерійські установки АК-725, дві пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 «Град-М» та чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Також на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Великий десантний корабель «Ямал»
Великий десантний корабель «Ямал»
фото: Чорноморський флот РФ

Тактико-технічні характеристики

  • Швидкість: 18 вузлів
  • Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах
  • Екіпаж: 87 осіб

Розміри корабля

  • Водотоннажність: 4080 тонн
  • Довжина: 112,5 метра
  • Ширина: 15 метрів
  • Осадка: 3,7 метра

Корабель «Азов»

Корабель «Азов» також збудований у польському Гданську, увійшов до складу Чорноморського флоту у 1990 році. Спочатку мав найменування «БДК-54», а з 2000 року носить найменування «Азов», успадковане від однойменного великого протичовнового корабля Чорноморського флоту.

Великий десантний корабель «Азов»
Великий десантний корабель «Азов»
фото: Чорноморський флот РФ

На його борту можуть бути встановлені артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 «Град», чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу «Стріла-2». Загалом на борту можуть розміститися до 500 тонн техніки та вантажів, а також 225 десантників.

Тактико-технічні характеристики

  • Швидкість: 18 вузлів
  • Дальність плавання: 6000 миль при 12 вузлах
  • Екіпаж: 87 осіб

Розміри корабля

  • Водотоннажність: 4080 тонн
  • Довжина: 112,5 метра
  • Ширина: 15 метрів
  • Осадка: 3,7 метра

Нагадаємо, що, крім кораблів, у тимчасово окупованому Севастополі уражені центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Теги: Крим корабель флот РФ

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