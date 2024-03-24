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Гучна ніч у Криму: ЗСУ підбили великі десантні кораблі росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гучна ніч у Криму: ЗСУ підбили великі десантні кораблі росіян
Великий десантні корабель «Азов»
фото: kchf.ru

Під удар потрапили ворожі судна, а також центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ

Українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим. Про це повідомив СтратКом ЗСУ в Telegram.

За даними Сил оборони, йдеться про великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. Зокрема повідомлялося, що в Севастополі пролунало близько десяти вибухів, а згодом пролунало ще чотири.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. Згодом він додав, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет, і назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час». 

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.

Теги: ЗСУ флот РФ корабель Крим

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