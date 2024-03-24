Окупант підтвердив ураження кораблів «Ямал» та «Азов» (аудіо)

Росіянин розповів про «чергову трагедію» Чорноморського флоту

Російський окупант Єгор Гузенко, відомий під псевдо «Тринадцятий», підтвердив знищення двох великих десантних кораблів «Ямал» та «Азов» Чорноморського флоту у Севастополі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гузенко опублікував аудіозапис у своєму Telegram-каналі, проте згодом видалив його. Проте запис зберіг український журналіст Денис Казанський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, росіянин розповів про «чергову трагедію» Чорноморського флоту.

«Сьогодні вночі сталася чергова трагедія на Чорноморському флоті. Хохлам вдалося уразити великі десантні кораблі «Ямал», «Азов» та один командний центр. Я не знаю скільки втрат серед особового складу. Але факт залишається фактом: Чорноморського флоту – більше немає», – прокоментував окупант.

Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим.