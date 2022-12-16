Вілкул повідомив, скільки шахтарів Кривого Рогу перебувають під землею через знеструмлення

Наразі 112 гірників вже вивели на поверхню

На шахтах Кривого Рогу через знеструмлення, спричинене ракетним ударом з боку Росії, під землею опинилися 596 гірників. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Наразі 112 гірників вже вивели на поверхню, під землею залишаються 484 особи.

«У шахтах на момент удару було 596 осіб. Застосовано план ліквідації аварії. Вже виведено 112 осіб, залишилось 484. Роботи тривають», – зазначив Вілкул.

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Нагадаємо, масований ракетний удар російських терористів сьогодні спричинив втрату понад 50% споживання енергосистеми України. Внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ) відбулася втрата понад 50% споживання об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти. Ракети влучили у житловий будинок у Кривому Розі. Є загиблі. По Запоріжжю прилетіли 12 ворожих ракет.