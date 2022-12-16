Ракетний удар по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Ракета зруйнувала під’їзд у житловому будинку

Внаслідок ракетної атаки Кривий Ріг загинули двоє людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули», – йдеться в повідомленні.

Крім того, щонайменше п’ятеро людей отримали поранення. Серед них двоє дітей. Всі у лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у кількох районах Києва пролунали вибухи. Ймовірно, є прильоти.

По Запоріжжю прилітели 12 ворожих ракет.

Також є приліт по Харківщині.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що ворог може застосувати одночасно ракети та масовий пуск беспілотників-камікадзе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.