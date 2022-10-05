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Виривали зуби й закопували живцем. Поліція показала катівню на Харківщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Виривали зуби й закопували живцем. Поліція показала катівню на Харківщині
Правоохоронці виявили чергову катівню на Харківщині
фото: Сергій Болвінов

Поліція показала жахливі фото та відео катівні у у звільненому селі Піски-Радьківські

Після деокупації Харківської області в селі Піски-Радьківські слідчі знайшли жахливу катівню, де утримували полонених – місцевих мешканців та українських військових. Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«До поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії РФ, а також свідчення місцевих жителів. Після звільнення села Піски-Радьківські до поліції звернулись місцеві мешканці, що в підвалі одного з будинків утримували полонених – місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ», – написав Сергій Болвінов.

За словами представника поліції, наразі правоохоронцям точно відомо про катування у цьому місці людей – закопування та викопування в землю заживо, застосування протигаза з ганчіркою, що тліє. 

Також в катівні правоохоронці виявили фалоімітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які там перебували.

Виривали зуби й закопували живцем. Поліція показала катівню на Харківщині фото 1
Виривали зуби й закопували живцем. Поліція показала катівню на Харківщині фото 2

Поліції відомі також дані військовослужбовців, над якими знущались росіяни.

«Слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Правосуддя знайде кожного винного», – додав начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили щонайменше 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців. 

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Теги: окупанти війна Харківщина поліція окупація

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