Виривали нігті та катували струмом: поліція розповіла про катівні на Харківщині

Загарбники принижували жінок та катували струмомо чоловіків

Правоохоронці виявили десять катівень на звільнених територіях Харківщини. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«Десять катівень на деокупованих територіях Харківської області встановлені на даний момент. Шість – це місто Ізюм, у місцях дислокації збройних сил РФ, де перебували військовослужбовці росгвардії, працівники ФСБ, представники поліції РФ. Ми точно знаємо, що там катували людей, і маємо вже інформацію про загиблих там», – йдеться в повідомленні.

Ще дві катівні знайдено на території міста Балаклія. Одна катівня в селі Граково Чугуївського району і одна катівня в місті Вовчанськ. Вже підтверджено загибель від тортур 40-річного чоловіка з Балаклії. Це місцевий аграрій, якого закатували до смерті. Його задавили зашморгом.

Зазначається, що в Ізюмі катівні розміщувалися на території районної адміністрації, місцевої поліції, в будівлі СБУ, прокуратури, центру надання адміністративних послуг і військкомату. У Балаклії – в будівлі поліції, в ізоляторі тимчасового тримання, будівлі друкарні. У Вовчанську – на території агрегатного заводу.

«У місті Вовчанськ перебували сім громадян Шрі-Ланки, які були студентами Куп’янського медичного коледжу. Після того, як окупанти зайшли до міста, вони намагалися вийти до Харкова. Їх затримали та помістили в камеру у Вовчанську, катували. Виривали плоскогубцями нігті. Всі знаходяться в емоційно нестабільному стані. Ці люди кілька місяців перебували у застінках», – сказав Клименко.

Клименко розповів, що в карцерах, зокрема, в Балаклії утримувалися й жінки. Вісім жінок на десяти квадратних метрах. На бетонній підлозі, без засобів особистої гігієни. Жінок принижували. Чоловіків катували струмом, оголені дроти намотували на руки, підключали до відповідних пристроїв. Загарбники тортурами намагалися дізнатися інформацію про дислокацію українських військ, можливі ДРГ і «сплячі» групи на захоплених територіях, а також про учасників АТО. Людей катували і утримували різну кількість часу – три дні, тиждень, біля двох місяців.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.