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На деокупованій Харківщині виявлено ще одну катівню (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На деокупованій Харківщині виявлено ще одну катівню (відео)
Окупанти базувалися у відділенні поліції
скрін з відео

Рашисти катували жителів селища Великий Бурлук

Російські загарбники під час окупації селища Великий Бурлук на Харківщині перетворили відділ поліції на катівню для місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Селище Великий Бурлук. Ще один відділ поліції на Харківщині, який окупанти перетворили на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. Ззовні – окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у відділенні поліції росіяни базувалися, незаконно утримували та знущалися з місцевих мешканців. 

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища. Поліцейські вилучають слідову інформацію та докази присутності та воєнних злочинів окупаційних військ.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців. 

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Теги: Харківщина рашисти окупанти Україна росія війна

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