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Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині
Для залякування людей, загарбники намалювали на стіні катівні картину
фото: пресслужба Прокуратури

Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю

У деокупованому Куп’янську Харківської області правоохоронці виявили чергову катівню рашистів. Окупанти знущались над людьми у приміщенні місцевої поліції, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції, де у напівпідвальному приміщенні облаштували катівню.

«Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було», – йдеться в повідомленні.

6 фото
На весь екран

Лякаючи людей, російські загарбники намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї – окупант.

Нагадаємо, СБУ отримала свідчення куп'янчанина, який постраждав від тортур ФСБ РФ: катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили десять катівень на звільнених територіях Харківщини. 

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Теги: Харківщина рашисти окупанти жінка військові відео

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