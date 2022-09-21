Окупанти знущались над людьми у будівлі поліції: фото катівні на Харківщині

Для залякування людей, загарбники намалювали на стіні катівні картину

Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю

У деокупованому Куп’янську Харківської області правоохоронці виявили чергову катівню рашистів. Окупанти знущались над людьми у приміщенні місцевої поліції, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Під час окупації Куп‘янська російські військові зайняли будівлю поліції, де у напівпідвальному приміщенні облаштували катівню.

«Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю. У камері, де має утримуватись чотири особи, російські найманці утримували понад 20. За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було», – йдеться в повідомленні.

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Лякаючи людей, російські загарбники намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери «Z» жінка з радянським прапором, а позаду неї – окупант.

Нагадаємо, СБУ отримала свідчення куп'янчанина, який постраждав від тортур ФСБ РФ: катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі.

Як повідомлялося, правоохоронці виявили десять катівень на звільнених територіях Харківщини.