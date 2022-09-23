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Поліція повідомила, скільки виявила катівень на деокупованій Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліція повідомила, скільки виявила катівень на деокупованій Харківщині
Докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані
фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці перевірили понад дві тисячі осіб на предмет їх співпраці з ворогом.

На де окупованих територіях Харківщині правоохоронці виявили 18 місць, де російські загарбники катували українських громадян, і встановили особи тисячі російських військових злочинців. Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв під час брифінгу Military Media Center.

«У ході відпрацювання звільнених населених пунктів поліцією виявлено 18 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Приміщення цих катівень вже оглянуті, докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані», – сказав він.

За словами посадовця, працівники Нацполіції створили реєстр російських військових, які на Харківщині катували людей. У реєстрі – уже понад тисяча осіб, особи яких достеменно відомі українським правоохоронцям.

Крім того, правоохоронці перевірили відпрацювали понад дві тисячі осіб на предмет їх співпраці з ворогом.

Загалом із 24 лютого працівники Нацполіції порушили понад 1,4 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності.

У рамках цих кримінальних впроваджень 235 особам повідомлено про підозру. 138 обвинувальних актів направили на розгляд суду.

Нагадаємо, на деокупованій Харківщині і Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей. 

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Теги: окупанти прокуратура війна Харківщина реєстр

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