Вуханський Хатіко: пес три місяці чекав померлого від Covid-19 господаря



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Господар собаки помер через п’ять днів після госпіталізації, але пес продовжував його чекати Скріншот з відео

Через три місяці після смерті власника собаку забрали з лікарні

Семирічна собака Сяо Бао терпляче чекала три місяці на свого господаря, який помер від Covid-19 у лікарні китайського Вуханя.

Про це повідомляє Daily Mail.

Зазначається, що тварину годували весь цей час співробітники медустанови.

Власник собаки помер через п’ять днів після госпіталізації, але пес продовжував чекати на господаря. Через три місяці після смерті власника собаку передали до притулку.

«Він ніколи не залишав лікарню. Це було неймовірно зворушливо і так віддано», – розповів чоловік, який доглядав за собакою в лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Китаї пес майже три місяці чекав на дорозі, де загинула хазяйка.

Це не перший випадок, коли собака демонструє відчайдушну вірність померлому хазяїну. У 1920-х роках у Японії став знаменитим пес породи акіта-іну на ім'я Хатіко, щодня зустрічав свого власника на залізничному вокзалі. Після смерті хазяїна пес продовжував ходити на вокзал ще дев’ять років. Коли пес помер, йому встановили пам'ятник, який зруйнували під час Другої світової, але відновили в 1948 році. Тепер біля нього зустрічаються закохані.

В 2009 році за мотивами цієї історії вийшла стрічка «Хатіко: найвірніший друг», яка є рімейком фільму 1987 року «Історія Хатіко».