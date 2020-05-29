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    У світі

    ЗМІ: в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусом

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    Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на лаборанта та забрала зразки крові - ЗМІ: в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусом
    Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на лаборанта та забрала зразки крові
    Фото ілюстративне

    Невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю

    В індійському місті Мірут мавпи вдерлися до кампусу коледжу та викрали зразки крові з Covid-19 у лаборанта.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.

    «Мавпи взяли і втекли зі зразками крові чотирьох пацієнтів з Covid-19, які проходять лікування… ми повинні були знову взяти їх зразки крові», – сказав доктор С.К. Гарг.

    Влада міста відзначила, що невідомо, чи пролили мавпи проби крові, але мешканці району поблизу кампусу, почали боятися подальшого поширення вірусу в житлові райони.

    За словами Гарга, також невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю.

    Нагадаємо, станом на 29 травня, в Індії зареєстровано 165 799 випадків коронавірусу і 4706 смертей.

    медицина тварини коронавірус
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