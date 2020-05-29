ЗМІ: в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусом



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Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на лаборанта та забрала зразки крові Фото ілюстративне

Невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю

В індійському місті Мірут мавпи вдерлися до кампусу коледжу та викрали зразки крові з Covid-19 у лаборанта.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.

«Мавпи взяли і втекли зі зразками крові чотирьох пацієнтів з Covid-19, які проходять лікування… ми повинні були знову взяти їх зразки крові», – сказав доктор С.К. Гарг.

Влада міста відзначила, що невідомо, чи пролили мавпи проби крові, але мешканці району поблизу кампусу, почали боятися подальшого поширення вірусу в житлові райони.

За словами Гарга, також невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю.

Нагадаємо, станом на 29 травня, в Індії зареєстровано 165 799 випадків коронавірусу і 4706 смертей.