ЗМІ: в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусом
Невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю
В індійському місті Мірут мавпи вдерлися до кампусу коледжу та викрали зразки крові з Covid-19 у лаборанта.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.
«Мавпи взяли і втекли зі зразками крові чотирьох пацієнтів з Covid-19, які проходять лікування… ми повинні були знову взяти їх зразки крові», – сказав доктор С.К. Гарг.
Влада міста відзначила, що невідомо, чи пролили мавпи проби крові, але мешканці району поблизу кампусу, почали боятися подальшого поширення вірусу в житлові райони.
За словами Гарга, також невідомо, чи можуть мавпи заразитися на Covid-19, якщо вони вступлять в контакт із зараженою кров’ю.
Нагадаємо, станом на 29 травня, в Індії зареєстровано 165 799 випадків коронавірусу і 4706 смертей.