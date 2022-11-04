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Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Віталій Кім показав, як українська ППО відстрілює іранські «Шахеди» (відео)
Кім відзначив ефективність українського ППО
фото: скріншот з відео

Російські окупанти продовжують тероризувати українські мирні міста

Українська протиповітряна оборона вдало протистоїть іранським «дронам-камікадзе». Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник Миколаївщини виклав ефектне відео, на якому сили ППО України збивають рашистські «Шахеди».

«Коли запитують, як у вас справи… відповідь – як завжди», – написав Кім.

Варто відзначити, що на момент публікації Кіма, в Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. 

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Читайте також: Іран дає Росії дрони та ракети. Чому Ізраїль не має можливості послаблювати свого супротивника?
Теги: Віталій Кім Миколаївщина Зброя Росії ЗСУ

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