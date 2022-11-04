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Чому Іран допомагає Росії? Журналісти CNN дізналися, чого хоче Тегеран 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чому Іран допомагає Росії? Журналісти CNN дізналися, чого хоче Тегеран 
Кремлівський диктатор Путін заприязнився із лідером Ірану аятоллою Алі Хаменеї 
фото з відкритих джерел

Іран шукає допомоги для підтримки ядерної програми  

На думку представників американської розвідки, Іран шукає допомоги у Росії для підтримки своєї ядерної програми. Про це повідомляє CNN.

Розвідка передбачає, що Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива. Паливо може допомогти Ірану привести в дію ядерні реактори та потенційно може ще більше скоротити так званий «час прориву» Ірану для створення ядерної зброї. 

Проте експерти наголосили на CNN, що ризик поширення ядерної зброї залежить від того, для якого реактора використовується паливо. І теж незрозуміло, чи Росія погодилася допомогти – Кремль давно начебто виступає проти того, щоб Іран отримав ядерну зброю.

«Іранська пропозиція прозвучала на тлі партнерства, що розширюється, між Іраном і Росією, яке в останні місяці включало відправку Іраном безпілотників та іншого обладнання в Росію для використання у війні в Україні, а Москва потенційно давала Тегерану поради про те, як придушити протестний рух, що охопив Іран», – заявили представники США.

Адміністрація президента США Джо Байдена із занепокоєнням спостерігає за будь-якими новими напрямками співпраці між Іраном та Росією. Будь-яка таємна російська допомога Ірану, яка могла б підштовхнути іранські зусилля щодо виробництва ядерної зброї, також ознаменувала б суттєве зрушення в російській політиці на тлі переговорів щодо блокування ядерної програми Ірану.

У червні Росія відхилила резолюцію, запропоновану МАГАТЕ, в якій Іран критикувався за відмову співпрацювати з інспекціями щодо слідів урану, виявлених на деяких незадекларованих ядерних об'єктах у країні, що стало критичним каменем спотикання та сприяло зриву переговорів. Цього ж місяця російська делегація почала відвідувати аеродром в Ірані, щоб оглянути бойові безпілотники, які Росія вже закупила та використовує в Україні сотнями.

«США тепер зосереджені на областях, які можуть бути корисними. Мова йде про підтримку протестувальників в Ірані та пошук способів зупинити постачання іранської зброї до Росії. Ми використовуватимемо інші інструменти і, у крайньому випадку, військовий варіант, якщо це необхідно, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю», – заявив спеціальний посланник США з Ірану Роб Меллі. 

Як відомо, Росія закуповує в Ірану безпілотники та використовує їх для атак на Україну. При цьому в Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». 

Нагадаємо, президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні. 

При цьому на тимчасово окупованих територіях та навіть у Білорусі присутні іранські інструктори, як допомагають запускати дрони по українських містах. Зокрема, нещодавно на південь України прибула нова група радників з Ірану.

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Теги: аеродром диктатор МАГАТЕ Москва путін Іран росія

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