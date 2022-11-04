Байден здивував заявою про «швидке звільнення» Ірану

Джо Байден заявив, що іранці «звільнять себе дуже скоро»

Масові протести в Ірані тривають уже майже два місяці

Президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні. Про це повідомляє AP News.

«Не хвилюйтеся, ми звільнимо Іран. Вони звільнять себе дуже скоро», – сказав Байден.

За даними видання, Байден сказавцю фразу, коли прихильники в натовпі підняли мобільні телефони з написом «Свободу Ірану».

22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Речник Білого дому зазначив, що США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Він також попередив, що США без вагань дадуть відповідь у разі необхідності.