Винищення українців: Зеленський про сьогоднішні обстріли окупантів

Окупанти сьогодні били по складах агропідприємств та по житловим кварталам на Харківщині і Донбасі

Президент Володимир Зеленський назвав сьогоднішні обстріли окупантів винищенням українців. Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

«Сьогодні російські війська продовжили нанесення ударів по території нашої держави. Те, що вони обирають собі за мішені, вкотре доводить, що війна проти України для російської армії – це війна на винищення. Били по складах агропідприємств. Зруйнували склад із зерном. Обстріляли також і склад з добривами. Продовжили бити по житловим кварталам на Харківщині, на Донбасі тощо», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть.

«Підтягують сили на південь країни, щоб пробувати атакувати наші міста і громади на Дніпропетровщині. Що може бути стратегічним успіхом Росії в цій війні? Чесно – не знаю. Зруйновані життя людей і спалене або вкрадене майно Росії нічого не дасть. Тільки буде збільшувати токсичність російської держави і кількість тих у світі, хто працюватиме на ізоляцію Росії. Збройні Сили України відповідають загарбникам на всі їхні удари. І будуть відповідати далі, поки окупанти не залишать нашу землю», – підкреслив глава держави.

Президент подякував усім військовим, хто захищає нашу державу.

«Я вдячний усім нашим захисникам, усім нашим захисницям. Кожному і кожній, хто захищає державу і з 24 лютого, і з 2014 року. Тільки за 67 днів повномасштабної війни вже 143 нашим воїнам присвоєно звання Герой України. Понад 10600 захисників і захисниць відзначені державними нагородами України. Вічна слава усім, хто став на захист держави! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Дякую вам. Слава Україні!», – резюмував Зеленський.

Кілька годин тому цього ж дня російські війська завдали ракетний удар у склади агропідприємств того ж таки Синельниківського району.

Пошкоджено дві будівлі, поранених та загиблих внаслідок ракетного обстрілу не було.

Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.