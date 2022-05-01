Окупанти тричі за день вдарили ракетами по Дніпропетровщині

Синельниківський район зазнав ракетних «прильотів»

Протягом доби, 30 квітня, по Дніпропетровській області окупанти завдали трьох ракетних ударів.

«Прильоти» зареєстрували на території Синельниківського району. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, російські окупанти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях Синельниківського району.

«Ворог не шкодує ракет, але не досягає поставлених цілей. Залякує, тероризує, втім, залишається ні з чим. Бо в нас найкращі Збройні сили, які не просто тримають оборону вже понад два місяці, а вичищають державу від окупантів і звільняють наші міста», – наголосив Микола Лукашук.

Нагадаємо, росіяни готуються штурмувати Дніпропетровську область. Розвідка перехопила розмову окупанта, в якій він виклав плани свого командування.

До слова, напередодні ворог двічі обстріляв Дніпропетровщину: влучив у ферму та промзону (фото).

Також 29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину.

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