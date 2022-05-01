Рашисти «демілітаризували» склади на Дніпропетровщині (фото)

Окупанти зруйнували два склади на Дніпропетровщині

Ракети російських військових влучили у склади агропідприємств у Синельниківському районі Дніпропетровської області

У неділю, 1 травня, рашисти випустили ракети по Дніпропетровській області. Вони влучили у склади агропідприємств у Синельниківському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Посадовець повідомив, що один зі складів був порожнім, а інший – з зерном. Тепер вони повністю зруйновані. На щастя, ніхто не постраждав.

«Орки з хворобливою упертістю «демілітаризують» наші склади», – написав Резніченко.

Відомо, що протягом доби, 30 квітня, по території Синельниківського району окупанти завдали трьох ракетних ударів. Рашисти під час артобстрілів влучили по закинутих будівлях.

29 квітня окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину. На жаль, одна цивільна людина загинула.

Нагадаємо, сьогодні на Дніпропетровщині Збройні сили збили російський безпілотник, який займався розвідкою.