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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину

    Наші захисники вели успішні бої на Херсонщині та Дніпропетровщині - Окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину
    Наші захисники вели успішні бої на Херсонщині та Дніпропетровщині
    фото з відкритих джерел

    ЗСУ відбили спробу ворога взяти штурмом населений пункт на межі двох областей

    Надвечір 28 квітня ворог обстріляв касетними снарядами Велику Костромку, що у Криворізькому районі. На жаль, одна цивільна людина загинула. Наразі з‘ясовуються масштаби руйнувань житлового сектору та господарських будівель. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

    Також протягом 28 квітня українські захисники успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка. Це село розташоване на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.

    «Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди», – сказав він.

    Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.

    Нагадаємо, вчора рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

    Як повідомлялося, 27 квітня на Дніпропетровщині рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Дніпропетровщина Facebook окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину