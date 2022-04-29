Окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину

Наші захисники вели успішні бої на Херсонщині та Дніпропетровщині

ЗСУ відбили спробу ворога взяти штурмом населений пункт на межі двох областей

Надвечір 28 квітня ворог обстріляв касетними снарядами Велику Костромку, що у Криворізькому районі. На жаль, одна цивільна людина загинула. Наразі з‘ясовуються масштаби руйнувань житлового сектору та господарських будівель. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.

Також протягом 28 квітня українські захисники успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка. Це село розташоване на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.

«Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди», – сказав він.

Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.

Нагадаємо, вчора рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

Як повідомлялося, 27 квітня на Дніпропетровщині рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами.

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