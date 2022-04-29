Окупанти обстріляли касетними снарядами Дніпропетровщину
ЗСУ відбили спробу ворога взяти штурмом населений пункт на межі двох областей
Надвечір 28 квітня ворог обстріляв касетними снарядами Велику Костромку, що у Криворізькому районі. На жаль, одна цивільна людина загинула. Наразі з‘ясовуються масштаби руйнувань житлового сектору та господарських будівель. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Facebook.
Також протягом 28 квітня українські захисники успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка. Це село розташоване на межі Херсонщини та Дніпропетровщини.
«Протягом дня ЗСУ успішно відбили спробу штурмових дій окупаційних військ в районі населеного пункту Заградівка, що на межі Херсонщини та Дніпропетровщини. Наші захисники – найкращі. Говорив це раніше і говоритиму завжди», – сказав він.
Він додав, що станом на цю хвилину окупантів в області немає.
Нагадаємо, вчора рашисти вдарили ракетами по Дніпропетровщині. Орки поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.
Як повідомлялося, 27 квітня на Дніпропетровщині рашисти тричі за добу обстріляли область касетними боєприпасами.