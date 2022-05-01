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    Зеленський підбив підсумки 67 дня війни (відео)

    Зеленський записав нове звернення до українців - Зеленський підбив підсумки 67 дня війни (відео)
    Зеленський записав нове звернення до українців
    фото: Офіс президента

    Розпочав глава держави з евакуації людей із «Азовсталі», що в Маріуполі

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 67 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

    «Сьогодні нам нарешті вдалося розпочати евакуацію людей із «Азовсталі». Після багатьох тижнів переговорів, після багатьох спроб, різних зустрічей, дзвінків і пропозицій. Не було жодного дня, щоб ми не пробували знайти таке рішення, яке забезпечить порятунок наших людей. Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби справжнього припинення вогню», – сказав Зеленський.

    Він повідомив, що вдалося вивезти вже 100 цивільних.

    «Вдалося вивезти вже понад сто цивільних – жінок, дітей, які рятувалися від бойових дій саме там. Саме на «Азовсталі». Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані прибудуть у Запоріжжя завтра вранці. Там їх зустрічатиме наша команда. Сподіваюся, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивозити людей із Маріуполя. Плануємо розпочати о восьмій ранку», – зазначив президент.

    Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

    Сьогодні стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

    Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський підбив підсумки 67 дня війни (відео)