Військовий експерт пояснив, що сьогодні найбільше дратує Кремль

Артилерія стане ключовим фактором війни на Донбасі, і західна допомога Україні в цьому напрямку не може не дратувати Росію

Ми вже отримуємо зразки, які за дальністю та потужністю перевищують можливості російської артилерії

Західна допомога ЗСУ сучасними артилерійськими системами змінить картину війни на Сході та Півдні на користь Україні. І це викликає роздратування керівництва країни-агресора. Про акцент на артилерії під час другого етапу російсько-української війни експерт з питань оборони, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у інтерв’ю «Главкому».

Він зазначив, що перший етап війни Україна витримала завдяки мобільній обороні з активними діями малих підрозділів зі знищення бронетехніки, але на Півдні та Сході іде інша війна. Згурець пояснив, що на Донбасі та у південних районах можна використовувати далекобійну артилерію на відкритих ділянках, але у нас поки що її менше, ніж у ворога.

«Зараз ми хочемо наростити можливості насамперед артилерії, яка завдає основні збитки ворогу у живій силі та проводить контрбатарейну боротьбу», – зазначив експерт. За його словами, ЗСУ уже отримують зразки, які перевищують російську артилерію за дальністю і потужністю.

За словами Згуреця, Україна має накопичити артилерію з дальністю 30+ км, а також повинна отримати американські зразки із дальністю 100-300 км. «Якраз ця західна допомога і спричиняє істерію Росії», – пояснив військовий експерт.

Щодо подальших дій української армії у цьому напрямку, то їх Сергій Згурець окреслив наступним чином: «Якщо ми швидко накопичимо сили у зонах, які дозволяють здійснювати маневри у сторону того ж Краматорська, ми зможемо обмежити дії ворога на багатьох напрямках, проводити контрудари». Експерт припустив, що така стратегія уже реалізовується.

Нагадаємо, лідери США, Великої Британії та Канади ще 20 квітня заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

Німеччина ж вирішила надати Україна важке озброєння учора, 28 квітня. За це проголосувала більшість депутатів бундестагу.

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