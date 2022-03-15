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    Українська артилерія знищила п'ять російських «Градів» (відео)

    Українська артилерія знищила п'ять російських «Градів» (відео)
    фото: скріншот з відео

    Знищено п'ять ворожих БМ-21 «Градів» та транспортно-заряджаючих машин

    Українська артилерія знищила п'ять ворожих БМ-21 «Градів» та транспортно-заряджаючих машин. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у Facebook.

    «Артилерія військової частини ОК «Північ» знищила п'ять ворожих БМ-21 «Градів» та транспортно-заряджаючих машин. Слава Збройним Силам України!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Нагадаємо, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала.

    Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Теги: окупанти зброя війна військові Україна
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    Українська артилерія знищила п'ять російських «Градів» (відео)