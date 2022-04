Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю

Лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією. Про це лідери трьох держав оголосили за підсумками відеоконференції західних союзників 19 квітня, яка анонсувалася раніше.

Так, президент США Джо Байден ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи планує його держава надати Україні більше артилерійської зброї, пише CNN.

Один високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що новий пакет може бути затверджений протягом наступних 36 годин, хоча інший чиновник адміністрації сказав, що терміни не заблоковані, і це може бути протягом найближчих днів.

Позитивну відповідь дав і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в Палаті громад.

Щодо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, то він у розмові з журналістами заявив, що держава надасть України важку артилерію та пообіцяв повідомити подробиці в найближчі дні.

"Canada will be sending heavy artillery to Ukraine, with more details to come in the coming days," PM Justin Trudeau just told reporters