Військовий експерт: Нам потрібна західна артилерія, бо радянська закінчується

У України і близько немає того, що отримали афганці від США

У наступному етапі російсько-української війни Збройні сили України залежатимуть від західних поставок зброї на 100%. Про це військовий експерт Михайло Самусь заявив у інтерв’ю «Главкому».

Причина, зазначив експерт, в тому, що радянська зброя вичерпує свій ресурс.

«Нам треба мати тисячі одиниць легкої бронетехніки, тому що в нас мобільна оборона. Нам треба буде проводити мобільний наступ, і для цього потрібні тисячі «хаммерів» або інших броньованих машин», – пояснив майбутні потреби ЗСУ Самусь.

Окремо військовий експерт наголосив на необхідності отримання західна артилерія, бо радянська за нинішньої інтенсивності бойових дій закінчиться досить швидко.

«Західні комплекси можуть діяти дальністю в 300 кілометрів, що надасть нам перевагу. Це фактично ті самі «іскандери», грубо кажучи», – пояснив Михайло Самусь.

Експерт додав, що українська оборонна промисловість в умовах війни не може ефективно працювати, бо ворог знає розміщення наших військових заводів. «Тому нам треба говорити про те, аби переносити виробництво того ж конструкторського бюро «Луч» на територію сусідніх держав», – заявив Самусь, додавши, що цей процес є тривалим, тому швидше буде отримати західну артилерію.

«Думаю, за наступні тиждень-два, коли росіяни зроблять свій останній «кидок мангуста» на Донбасі (умовна назва російської «спецоперації». Так зазвичай називають помилкові випади, аби спровокувати змію на кидок – ред.), де зазнають невдачі і краху, нам було б непогано починати потужні контрнаступальні дії. Для цього буде потрібна високоточна потужна артилерія»,в – резюмував експерт Михайло Самусь.

Нагадаємо, голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк.

А учора, 6 квітня, Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу. Востаннє цю програму було прийнято під час Другої світової війни.