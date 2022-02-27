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    Події в Україні

    Визволителі, бл..ь приїхали. Лікар Комаровський звернувся до росіян

    Лікар Комаровський розповів про ситуацію у Харкові - Визволителі, бл..ь приїхали. Лікар Комаровський звернувся до росіян
    Лікар Комаровський розповів про ситуацію у Харкові
    фото скріншот відео

    Комаровський схвильованим голосом розповів, на що перетворилося життя українців

    Відомий лікар Євген Комаровський звернувся до росіян, які все ще не вірять, що в Україні йде війна. Він розповів під час включення на своєму каналі в Youtube, як минає день українців. З чого починають свій ранок харків’яни, та як добре горять російські танки від коктейлів «Бандерівське смузі».

    «Знаєте з чого починається ранок в Україні? З того, що ми обдзвонюємо усіх, кого не бачили вночі. Зв’язок між лісами, погрібами… запитуємо, чи живі. Коли довго не беруть трубку, то б’ємося в істериці. Щойно заспокоював невістку. Вона розмовляла по телефону з рідним дідом, який живе у Брянську. Він їй розповідав, що треба ще трохи потерпіти і нас «довизволяють». Знаєте, у Харкові горять «Тигри». Знаєте, хто це такі? Це машинки російської армії. Визволителі, бл..ь приїхали. Вони горять класно, наші роблять спеціальні коктейлі. Називається «Бандерівська смузі». У нас війна друзі, війна. Зубки почистили? Готуйтеся обідати. Усім пока», – сказав Комаровський.

    Нагадаємо, з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну під час воєнного стану.

    Теги: Харків війна лікар YouTube #stoprussia
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    Визволителі, бл..ь приїхали. Лікар Комаровський звернувся до росіян