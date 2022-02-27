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    Ідуть воювати. Україна випускає військових, які потрапили за грати

    Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні - Ідуть воювати. Україна випускає військових, які потрапили за грати
    Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні

    Вже відправився на бойові завдання Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на Катерину Гандзюк

    З місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати країну під час воєнного стану.

    Цю інформацію нам підтвердив прокурор Офісу генерального прокурора Андрій Синюк.

    Втім, він наголосив, що щодо більшості бажаючих питання ще узгоджується: до уваги береться їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття.

    Зокрема, вже відправився на бойові завдання Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Також йому дозволили взяти в підрозділ ще з десяток людей, яких він також обрав із нині засуджених.

    Колишній військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, якого засуджено за вбивство цивільного на зупинці, також звільнений на час війни і вже несе службу.

    Окрім цього, заяву на участь у бойових діях написав колишній командир батальйону «Торнадо» Руслан Онищенко та комбат «Донбасу» Семен Семенченко. Але питання щодо них ще узгоджується.

    «Питання складне та вирішується на найвищому рівні. Мова йде про велику кількість осіб, які перебувають під вартою та уже відбувають покарання по всій країні», — заявив нам прокурор ОГП Андрій Синюк.

    Джерело: Громадське

    Теги: Росія суд війна військові Катерина Гандзюк амністія
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    Ідуть воювати. Україна випускає військових, які потрапили за грати