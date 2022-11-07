Влада радить жителям деяких районів Чернігівщини переселитися

Процес переселення вже розпочато у Новгород-Сіверському районі

Через збільшення російськими загарбниками обстрілів прикордонних населених пунктів Чернігівщини місцева влада радить жителям кількох районів переселитися вглиб області. Про це повідомив голова місцевої ОВА В'ячеслав Чаус.

«За минулий тиждень на територію області зафіксовано 234 прильоти. Для порівняння тижнем раніше – 87. Дав завдання начальникам РВА активізувати роботу з місцевим самоврядуванням та мешканцями прикордонних населених пунктів щодо можливих варіантів переїзду з потенційно вразливої території», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що процес переселення вже розпочато у Новгород-Сіверському районі. Людям, які хочуть переїхати в межах району, радять звернутися до РВА. Там допоможуть і з пошуком тимчасового житла, і з переїздом.

Раніше повідомлялося, що російські терористи продовжать завдавати удари по об’єктах критичної інфраструктури. Під загрозою не лише об’єкти енергетики, а й гідротехнічні споруди.

Крім того, Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.