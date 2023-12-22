Влучання в Києві та 570 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах

За добу противник здійснив 117 обстрілів по Херсонській області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі на території області знищено ворожий БПЛА типу Shahed. За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали. Рівненщина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали засоби ППО. За попередньою інформацією – пошкоджень обʼєктів цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих не має. Дані уточнюються.

Київщина

Вночі область була атакована ударними БпЛА. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією – влучань немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. В столиці внаслідок є пошкодження житлових будинків в кількох районах міста. Без загиблих.

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Чернігівщина

За добу – 14 обстрілів (105 вибухів). Ворог застосував артилерію, міномети, САУ, FPV-дрони по Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах. Біля села у прикордонній громаді збито дрон-камікадзе. Також через обстріл у прикордонному селі загорівся нежитловий будинок.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів з мінометів, артилерії та СПГ. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади. Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські (20 вибухів) та мінометні обстріли (12 вибухів). Внаслідок обстрілів пожежею пошкоджено господарча споруда СТО та п'ять приватних будинки. Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Білопільська громада. Без наслідків. Також у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу «Шахед».

Запорізька область

Окупанти гатили по області з усіх видів озброєння: минулої доби війська РФ завдали 181 удар по 26 населених пунктах. 156 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Левадного, Темирівки, Лугівського, Кам'янського, Степового, Плавнів, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню. Загарбники здійснили ракетний удар по Запоріжжю, три РСЗВ – обстріли Гуляйполя та Оріхова, 17 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці Полтавці та Роботиному, а також гатили з авіації по Оріхову, Преображенці, Роботиному й Новоандріївці. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Півтора десятка разів за день російська армія вчора вдень атакувала Нікопольщину. Ворог застосував дев'ять дронів-камікадзе. Бив із важкої артилерії. Понівечені промислове підприємство, церква, п’ятиповерхівка, сім приватних будинків. Дві господарські споруди знищені та ще шість – потрощені. Побиті автостоянка, п'ять машин, лінії електропередач. Двоє загиблих, двоє постраждалих. Цілив агресор й по Марганецькій та Покровській сільській громадах. Там минулося без загиблих та поранених. Ніч – тихо.

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Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району; Веселе Харківського району; Гатище Чугуївського району. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка Куп'янського району. Також окупанти обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Луганщина

Вчора ворог вдарив по території Серебрянського лісництва та по Невському. Зокрема, безпосередньо в селі стався вибух авіабомби КАБ-500, росіяни поцілили по раніше зруйнованому ними домоволодінню. Декілька разів загарбники намагалися покращити власні позиції поблизу Стельмахівки, але прорвали оборону наших військ їм не вдалося. За добу противник здійснив 138 обстрілів (563 снаряди). Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби: Курахове, Авдіївка, с. Бердичі, с.Орлівка, смт Щербинівка, Торецьк, с.Рівне, с.Богданівка. Пошкоджено 11 житлових будинків (з них п’ять – багатоквартирні), вісім цивільних автомобілів, цех заводу «АЗМК», складське приміщення шахти, адмінбудівля шахти, шахтний копер, три гаражі. За добу на Донеччині: три загиблих та дев'ять поранених.

Миколаївщина

Миколаївщині знищено 10 ворожих БпЛА Shahed-131/136. Учора ввечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає. Внаслідок падіння вчора вдень ворожого БпЛА невстановленого типу пошкоджено господарське приміщення в с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Уночі внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed 136/131 у Вознесенському районі сталося займання на інфраструктурному об’єкті, яке вже ліквідовано. Детальна інформація уточнюється.

Одещина

Під час нічної атаки окупантів було збито Shahed-131/136. Ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого БпЛА пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 117 обстрілів (569 снарядів), з них по м. Херсон – 16 обстрілів (65 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області. Вчора окупанти атакували населений пункт Тягинка. Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям. Внаслідок ворожих обстрілів Берислава травмовано 57-річного та 58-річного чоловіків. Вночі здійснено атаку трьома ударними БПЛА типу «Шахед», влучання яких відбулось в полі біля с. Ольгівка, Бериславського району. Інформації щодо потерпілих та пошкоджень не надходило. Дані уточнюються. За добу по області одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Дрони пошкодили квартиру журналіста.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.