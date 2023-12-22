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Екскомандир «Азова» назвав головне досягнення ЗСУ цього року

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Екскомандир «Азова» назвав головне досягнення ЗСУ цього року
Досягнення ЗСУ дозволяють багато в чому перевершувати дії окупантів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Жорін переконаний, що рівень ЗСУ перевищує рівень інших армій світу  

Головним досягненням Збройних Сил України за 2023 рік є перехід до сучасних технологічних засобів та методів ведення бою. Про це заявив колишній командир «Азову» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

«За рахунок них на сьогоднішній день ми можемо багато в чому інколи перевершувати дії нашого ворога. Ми можемо берегти життя наших людей, ми можемо завдавати ураження, якого від нас не очікують», – зазначив військовий.

На думку Жоріна, Україна «трохи повільно» рухалася в цьому напрямку, а події на фронті вимагають більш швидкого розвитку. Екскомандир «Азову» підкреслив, що навіть той рівень, на якому сьогодні є українська армія – це той рівень, до якого «треба вже тягнутися всім іншим арміям світу».

До слова, Україна наступного року планує суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 км, на кшталт ЗРК «Корал».

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.

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Теги: армія Україна ЗСУ

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