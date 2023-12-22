Екскомандир «Азова» назвав головне досягнення ЗСУ цього року

Жорін переконаний, що рівень ЗСУ перевищує рівень інших армій світу

Головним досягненням Збройних Сил України за 2023 рік є перехід до сучасних технологічних засобів та методів ведення бою. Про це заявив колишній командир «Азову» та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

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«За рахунок них на сьогоднішній день ми можемо багато в чому інколи перевершувати дії нашого ворога. Ми можемо берегти життя наших людей, ми можемо завдавати ураження, якого від нас не очікують», – зазначив військовий.

На думку Жоріна, Україна «трохи повільно» рухалася в цьому напрямку, а події на фронті вимагають більш швидкого розвитку. Екскомандир «Азову» підкреслив, що навіть той рівень, на якому сьогодні є українська армія – це той рівень, до якого «треба вже тягнутися всім іншим арміям світу».

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До слова, Україна наступного року планує суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. Йдеться про засоби ППО широкої лінійки: від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 км, на кшталт ЗРК «Корал».

Нагадаємо, колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку та в Афганістані генерал Девід Петреус вважає, що українці «не змогли досягти того прориву, на який усі сподівалися», у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського.