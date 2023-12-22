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Удар дронами по Києву: уламки впали у трьох районах (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар дронами по Києву: уламки впали у трьох районах (фото)
У трьох квартирах часткове руйнування стін
фото: КМВА

Влада повідомила про наслідки дронової атаки на столицю

У ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, уламки дронів упали в трьох районах столиці.

Солом’янський район

У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири.

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За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Дарницький район

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.

4 фото
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Голосіївський район

У Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих.

Інформація оновлюється і уточнюється.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах. 

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Теги: окупанти Київ війна безпілотник

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