Удар дронами по Києву: уламки впали у трьох районах (фото)

Влада повідомила про наслідки дронової атаки на столицю

У ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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За даними КМВА, уламки дронів упали в трьох районах столиці.

Солом’янський район

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У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Відомий телеведучий телеканалу ICTV Андрій Ковальский у результаті ворожої атаки на Київ залишився без квартири.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований.

Дарницький район

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У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому приватному будинку. Без постраждалих.

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Голосіївський район

У Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих.

Інформація оновлюється і уточнюється.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві прогриміли вибухи, уламки впали на житлові будинки у Солом’янському та Дарницькому районах.

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