«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
Андрій Ковальський повідомив, що його квартира повністю зруйнована
Внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV (телемарафону) Андрій Ковальский.
Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… Квартири тепер немає».
Прокоментувала влучання і дружина журналіста.
Спільнота Sport & Business Club Ukraine оголосила про збір коштів, щоб допомогти родині.
«Хто хоче допомогти – https://send.monobank.ua/jar/2AaxKuNtWA», – заявили там.
Андрій Ковальський – український спортивний журналіст, телеведучий ICTV, ведучий марафону «Єдині новини». Вперше виступив як телевізійний ведучий у 1999 році. Одружений, разом із Тетяною Хитрик виховують двох дітей.
Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.
Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.
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