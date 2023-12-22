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«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото)
Наслідки нічної атаки «Шахедів» на Київ
фото з соцмереж

Андрій Ковальський повідомив, що його квартира повністю зруйнована

Внаслідок ворожої атаки на Київ без квартири залишився відомий телеведучий телеканалу ICTV (телемарафону) Андрій Ковальский.

Ковальский повідомив, що сам він з сімʼєю не постраждав, але його квартира повністю зруйнована. Його дружина Тетяна Хитрик у соцмережах написала: «Вижили і це головне… Квартири тепер немає».

«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 1
фото: Ян Доброносов
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 2
фото: Ян Доброносов
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 3
фото: Ян Доброносов

Прокоментувала влучання і дружина журналіста.

«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 4

Спільнота Sport & Business Club Ukraine оголосила про збір коштів, щоб допомогти родині. 

«Хто хоче допомогти – https://send.monobank.ua/jar/2AaxKuNtWA», – заявили там.

«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 5
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 6
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 7
«Ми і діти вижили в пеклі». У Києві дрони зруйнували квартиру журналіста (фото) фото 8

Андрій Ковальський – український спортивний журналіст, телеведучий ICTV, ведучий марафону «Єдині новини». Вперше виступив як телевізійний ведучий у 1999 році. Одружений, разом із Тетяною Хитрик виховують двох дітей. 

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу Shahed з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – тимчасово окупований Крим. Силам ППО вдалося знищити 24 дрони.

Теги: окупанти війна журналіст безпілотник

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