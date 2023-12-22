ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини, попри тиск окупантів: аналіз ISW

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося

Українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області, незважаючи на тиск росіян. За останню добу Збройні сили України відбили 30 спроб Росії витіснити їх з цих позицій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За даними російських та українських джерел, 21 грудня активні бої відбувалися на Куп’янському напрямку, особливо поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Стельмахівка.

Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нещодавно досягли незначного успіху на схід від Ямполівки. Позиційні зіткнення відбулися на захід від Кремінної біля Тернів і на південь біля Діброви та Білогорівки.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що російські війська просувалися вздовж ділянки залізничної колії на схід від Кліщіївки.

Українські та російські джерела стверджують, що російські війська атакували на північний захід, схід, південний схід і південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

Російські війська підтвердили наступ на південний захід від Донецька, а позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що війська РФ просувалися на південь від Новомихайлівки.

Російські блогери стверджували, що війська РФ нібито досягли невизначених успіхів уздовж лінії Новопрокопівка-Вербове. 21 грудня російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої точилися на південь від Роботиного, на захід від Вербового, а також біля Новофедорівки та Новопрокопівки.

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Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 21 грудня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Українські військові спостерігачі та російські «воєнкори» стверджували, що позиційні бої тривали поблизу Кринок.

Українські офіційні особи повідомили, що за минулу добу українські сили відбили 30 спроб Росії витіснити їх з позицій на східному березі.

Раніше повідомлялося, що українські військові контратакували в районі Авдіївки та продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області.

До слова, з приходом стійких морозів, Росія може розпочати новий потужний наступ на Авдіївку в Донецькій області.