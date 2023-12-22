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У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв
Карта боїв в Україні станом на ранок 22 грудня
фото: ISW

Ситуація на фронті в Харківській та Луганській областях досі напружена

Збройні сили України зберігають присутність на лівому березі Дніпра в Херсонській області, попри тиск окупантів на півдні. За минулу добу ЗСУ відбили 30 спроб РФ витіснити їх із цих позицій. Про це свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на фронті в Харківській та Луганській областях досі напружена.

21 грудня бої тривали на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та Стельмахівки. Українські війська 20 грудня на Куп'янському та Лиманському напрямках знищили дев'ять російських танків і 19 одиниць бронетехніки.

У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 1

Геолокаційні кадри показують, що війська РФ нещодавно досягли незначного успіху на схід від Ямполівки. Позиційні зіткнення відбулися на захід від Кремінної біля Тернів і на південь біля Діброви та Білогорівки. Армія РФ просувалася вздовж ділянки залізничної колії на схід від Кліщіївки.

Бої на Донбасі точилися на північно-західному та південно-західному флангах Бахмута поблизу Андріївки, Кліщіївки, Хромового, Іванівського та Богданівки, а також на північний захід від Горлівки. Російські війська атакували на північний захід, схід, південний схід і південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського та поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 2
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 3
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 4

Поблизу Авдіївки для ЗСУ є простір для маневру, на відміну від Запорізького напрямку, де є лише вузькі розміновані коридори. Російські окупанти продовжують хвилі як піхотного, так і механізованого штурму.

У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 5
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 6
У ЗСУ з’явився простір для маневру поблизу Авдіївки: карта боїв фото 7

Ворог наступав на південний захід від Донецька. Позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від міста. Геолокаційні кадри від 21 грудня показують, що війська РФ просувалися на південь від Новомихайлівки.

Російські блогери стверджують, що загарбники нібито досягли невизначених успіхів уздовж лінії Новопрокопівка-Вербове. 21 грудня російські та українські джерела повідомили, що позиційні бої точилися на південь від Роботиного, на захід від Вербового, а також біля Новофедорівки та Новопрокопівки.

ЗСУ зберігають присутність на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося. Позиційні бої не стихають поблизу Кринок.

Нагадаємо, що у ніч на 22 грудня відбувся третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Російські окупанти атакували Київ дронами Shahed. У багатоповерховому житловому будинку виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

Дрони пошкодили квартиру журналіста.

До слова, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна росія ЗСУ окупанти

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