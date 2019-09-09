Внаслідок шторму в окупованому Криму потонули шестеро людей
Надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті
Внаслідок шторму, який сколихнув у неділю південну частину окупованого Кримського півострова, загинуло шість осіб.
Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на управління МНС окупантів у Криму.
За даними відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.
Так, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки дістати через сильний шторм.
У районі замку «Ластівчине гніздо» загинули дві людини, поки їх також не можуть дістати. В районі Масандри чоловік катався на дошці й теж загинув.
Як повідомлялося, 2 вересня ураган Доріан досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.
Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану Доріан склала 43 особи.
Також у канадських провінціях Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда близько 500 тис. споживачів залишилися без енергопостачання з приходом урагану Доріан, який дістався до атлантичного узбережжя Канади.