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    Події в Україні

    Внаслідок шторму в окупованому Криму потонули шестеро людей

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    У районі замку &laquo;Ластівчине гніздо&raquo; загинули дві людини, поки їх не можуть дістати з води - Внаслідок шторму в окупованому Криму потонули шестеро людей
    У районі замку «Ластівчине гніздо» загинули дві людини, поки їх не можуть дістати з води

    Надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті

    Внаслідок шторму, який сколихнув у неділю південну частину окупованого Кримського півострова, загинуло шість осіб.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на управління МНС окупантів у Криму.

    За даними відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.

    Так, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки дістати через сильний шторм.

    У районі замку «Ластівчине гніздо» загинули дві людини, поки їх також не можуть дістати. В районі Масандри чоловік катався на дошці й теж загинув.

    Як повідомлялося, 2 вересня ураган Доріан досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

    Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану Доріан склала 43 особи.

    Також у канадських провінціях Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда близько 500 тис. споживачів залишилися без енергопостачання з приходом урагану Доріан, який дістався до атлантичного узбережжя Канади.

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