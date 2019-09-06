Ураган Доріан обрушився на США: є загиблі



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Доріан рухається в північно-східному напрямку

Ураган досяг узбережжя Північної Кароліни і ослаб до першої категорії з п'яти

Через ураган Доріан в США загинули щонайменше п'ятеро осіб, повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, з різних причин, які були викликані наближенням урагану, у Флориді померли три людини і двоє - в Північній Кароліні. CNN зазначає, що в даному випадку не йдеться про безпосередніх жертв урагану - так, в Північній Кароліні у чоловіка стався серцевий напад, коли він намагався дістати з води човен, щоб його не пошкодило під час бурі.

Згідно з останніми оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами США, Доріан перебуває зараз приблизно за 60 км на південний схід від американського прибережного міста Вілмінгтон (штат Північна Кароліна) і рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю 5,9 м/с. Максимальна швидкість вітру в межах атмосферного явища становить близько 44 м/с.

Також повідомляється, що ураган Доріан ослаб до першої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

До теперішнього часу близько 2 млн американських громадян, які проживають на атлантичному узбережжі, сповіщені про необхідність евакуації в зв'язку з наближенням Доріана.

Раніше повідомлялося, що Канада готується до наближення урагану Доріан.

До слова, ураган Доріан, який обрушився на Сполучені Штати Америки, виніс на узбережжя пляжу в місті Мельбурн (штат Флорида) 26 кілограмів кокаїну.

Також щонайменше 20 людей загинули в результаті урагану Доріан, що обрушився на Багамські острови.

Як відомо, ураган Доріан в Атлантичному океані, який президент США Дональд Трамп назвав одним з найсильніших за десятиліття, у вівторок, 3 вересня, ослаб до другої категорії за п'ятибальною шкалою.

Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше прем'єр Співдружності Багамських островів оголосив екстрену евакуацію у зв'язку з наближенням урагану Доріан.