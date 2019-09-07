Ураган «Доріан» на Багамах забрав уже 43 життя



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Фот: en.rfi.fr

Доля тисяч людей островів досі залишається невідомою

Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану «Доріан» зросла до 43 осіб.

Про це повідомляє RFI.

«Наразі офіційне число загиблих становить 43», – йдеться у повідомленні. Як зазначається, вісім людей загинули на острові Великий Багама та 35 людей на островах Абако.

Водночас доля тисяч людей з 400 000 мешканців островів досі залишається невідомою. У п’ятницю міністр охорони здоров’я Багамських островів Дуейн Сендс припустив, що кількість загиблих зросте, адже руйнування на островах, за його словами, жахливі.

Як повідомлялося, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

У п’ятницю ураган ослаб до першої, найменшої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.