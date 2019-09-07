Ураган «Доріан» на Багамах забрав уже 43 життя
Доля тисяч людей островів досі залишається невідомою
Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану «Доріан» зросла до 43 осіб.
Про це повідомляє RFI.
«Наразі офіційне число загиблих становить 43», – йдеться у повідомленні. Як зазначається, вісім людей загинули на острові Великий Багама та 35 людей на островах Абако.
Водночас доля тисяч людей з 400 000 мешканців островів досі залишається невідомою. У п’ятницю міністр охорони здоров’я Багамських островів Дуейн Сендс припустив, що кількість загиблих зросте, адже руйнування на островах, за його словами, жахливі.
Як повідомлялося, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.
У п’ятницю ураган ослаб до першої, найменшої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.