Повалені дерева, відсутність світла: ураган «Доріан» наробив лиха в Канаді (фото, відео)

Для усунення наслідків стихії Міноборони Канади направить в регіон 700 військовослужбовців

У канадських провінціях Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда близько 500 тис. споживачів залишилися без енергопостачання з приходом урагану «Доріан», який дістався до атлантичного узбережжя Канади. Про це повідомив телеканал CTV.

За даними Національного метеобюро, стихія принесла зливи, які супроводжуються сильним вітром з поривами до 43 м/с. Повідомляється про сотні повалених дерев та зірвані дахи будинків в прибережних районах регіону. У Галіфаксі (провінція Нова Шотландія) поривами вітру повалено великий будівельний кран, який обрушився на споруджуваний будинок. Про жертви і постраждалих поки інформації не надходило.

347,000 customers without power in NS...47,700 in PEI...55,800 in NB.. that’s upwards of 450,000 without power across the Maritimes..again, that’s ‘customers’ not people.. that number would likely be close to a million ‘people’ or more powerless .. with much more storm to go..