Повалені дерева, відсутність світла: ураган «Доріан» наробив лиха в Канаді (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через ураган у Канаді сотні повалених дерев Фото: Todd Battis‏, Twitter

Для усунення наслідків стихії Міноборони Канади направить в регіон 700 військовослужбовців

У канадських провінціях Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда близько 500 тис. споживачів залишилися без енергопостачання з приходом урагану «Доріан», який дістався до атлантичного узбережжя Канади. Про це повідомив телеканал CTV.

За даними Національного метеобюро, стихія принесла зливи, які супроводжуються сильним вітром з поривами до 43 м/с. Повідомляється про сотні повалених дерев та зірвані дахи будинків в прибережних районах регіону. У Галіфаксі (провінція Нова Шотландія) поривами вітру повалено великий будівельний кран, який обрушився на споруджуваний будинок. Про жертви і постраждалих поки інформації не надходило.

347,000 customers without power in NS...47,700 in PEI...55,800 in NB.. that’s upwards of 450,000 without power across the Maritimes..again, that’s ‘customers’ not people.. that number would likely be close to a million ‘people’ or more powerless .. with much more storm to go.. — Jeff Hutcheson (@jeffhutcheson) 7 сентября 2019 г.

Another view of the Halifax Harbour as #Dorian2019 moves in. Video posted about two hours ago online by Joe Comeau. @CTVAtlantic #YHZ pic.twitter.com/7GZ9Xw1bur — Ceilidh Millar CTV (@CeilidhMillar) 7 сентября 2019 г.

Синоптики відзначають, що «Доріан» все ще вважається ураганом другого ступеня з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона. Висота хвиль на узбережжі при проходженні стихії сягає зараз 15 м.

Міноборони Канади в суботу оголосило, що в неділю для усунення наслідків проходження стихії направить в регіон 700 військовослужбовців.

700 military personnel will help with storm clean up in Nova Scotia as early as Sunday. @CTVNews @CTVAtlantic pic.twitter.com/OVZ1TJcM4G — Todd Battis (@battisctv) 8 сентября 2019 г.

Як повідомлялося, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану «Доріан» склала 43 особи.