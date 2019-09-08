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    У світі

    Повалені дерева, відсутність світла: ураган «Доріан» наробив лиха в Канаді (фото, відео)

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    Через ураган у Канаді&nbsp;сотні повалених дерев - Повалені дерева, відсутність світла: ураган «Доріан» наробив лиха в Канаді (фото, відео)
    Через ураган у Канаді сотні повалених дерев
    Фото: Todd Battis‏, Twitter

    Для усунення наслідків стихії Міноборони Канади направить в регіон 700 військовослужбовців

    У канадських провінціях Нью-Брансвік, Нова Шотландія і Острів принца Едуарда близько 500 тис. споживачів залишилися без енергопостачання з приходом урагану «Доріан», який дістався до атлантичного узбережжя Канади. Про це повідомив телеканал CTV.

    За даними Національного метеобюро, стихія принесла зливи, які супроводжуються сильним вітром з поривами до 43 м/с. Повідомляється про сотні повалених дерев та зірвані дахи будинків в прибережних районах регіону. У Галіфаксі (провінція Нова Шотландія) поривами вітру повалено великий будівельний кран, який обрушився на споруджуваний будинок. Про жертви і постраждалих поки інформації не надходило.

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    Синоптики відзначають, що «Доріан» все ще вважається ураганом другого ступеня з п’яти можливих за шкалою Саффіра — Сімпсона. Висота хвиль на узбережжі при проходженні стихії сягає зараз 15 м.

    Міноборони Канади в суботу оголосило, що в неділю для усунення наслідків проходження стихії направить в регіон 700 військовослужбовців.

    Як повідомлялося, 2 вересня ураган «Доріан» досяг північної частини Багамських островів. Це найсильніший ураган, що коли-небудь вирував на Багамах.

    Кількість загиблих на Багамських островах унаслідок руйнівного урагану «Доріан» склала 43 особи.

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